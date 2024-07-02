"Зачем нам это надо": Пленный рассказал о позорном бегстве "Кракена" из Часова Яра

Военнослужащие националистического диверсионного подразделения "Кракен" сбежали со своих позиций раньше военных из регулярных частей ВСУ, вместо того чтобы прикрывать их. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал украинский военнопленный Валентин Гриднев.

Он сообщил, что его мобилизовали в Херсоне в конце апреля 2023 года, после чего их отправили в Часов Яр. Там военным ВСУ пообещали, что их будет прикрывать нацбат "Кракен". Несмотря на это, по словам пленного, когда они уже подъезжали туда, их руководство знало, что там нет никакого прикрытия, так как весь личный состав "Кракена" сбежал с позиций ещё до их прибытия.

"Ваши штурмовики сначала одно здание взяли, второе, уже третье — к нему подбирались, а они (бойцы "Кракена". — Прим. Life.ru), наверное, подумали: "Зачем нам это надо", и всё. Нам сказали, что они будут прикрывать, а мы когда подъезжали, как раз их бронемашина последняя в то же самое время, рано утром, выехала", — добавил Гриднев.