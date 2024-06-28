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Регион
28 июня, 06:35

Засевший под Николаевом нацбат "Кракен" выдал подготовку наступа на Кинбурнскую косу

Подполье: ВСУ готовят наступление на Кинбурнскую косу и левый берег Днепра

ВСУ ведут активную подготовку к контрнаступлению под Николаевом, подтягивая в область строительное оборудование и технику. Также украинская армия готовится атаковать Кинбурнскую косу и левый берег Днепра. Об этом сообщил в своём телеграм-канале координатор подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих информаторов.

По словам Лебедева, в населённых пунктах Лупарево и Галициново ВСУ разместили пусковую установку для дальнобойных ракет. Жители Николаева часто сообщают о пусках снарядов оттуда. Кроме того, там есть гусеничная техника и гаубицы.

Нацистский батальон "Кракен" засел в Глинозёмном заводе села Галициново, которое используется как пункт для переброски отрядов на правобережье Днепра. При этом на одного мирного, которых там почти не осталось, приходится 6–7 военных. В свою очередь, Лупарево — это дачный посёлок, поэтому там мирных также практически нет.

"В общем, очень знатное место, по которому есть куда бить. Прибрежная зона с заводами и портом, в тылу располаги и склады. Там, около Глинозёмного, тренируются высаживаться на берег так называемые морпехи. Правда, в тренировках не предусмотрено, что берег заминирован, и стоят "секреты", ну пусть будет им сюрприз", сказано в сообщении подполья.

Лебедев утверждает, что солдаты ВСУ неторопливо снимают минное заграждение в регионе, а к 10-му июля к ним подъедет подкрепление.

"К 10-му числу ждут пополнение, и тогда решится, будет ли это направление одним из центральных ударов или просто пошумят для отвлечения внимания. Мы тоже ждём", — заключил подпольщик.

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Ранее полковник Владимир Трухан заявил, что Вооружённые силы Украины полностью утратили возможность перейти в контрнаступление под Харьковом, поскольку инициатива на этом направлении целиком принадлежит Российской армии. По его словам, все заявления Киева о контратаках в регионе являются лишь информационным вбросом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MagicGeorge

Владимир Озеров
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