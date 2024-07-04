"Это сафари": Озверевшие бойцы ВСУ разбомбили убежище с людьми в Часовом Яре и сожгли заживо их соседей

ВСУ старается всеми силами удержать украинцев в качестве щита, даже если те хотят покинуть Украину по соображениям безопасности. Жители Часова Яра, которых эвакуировали российские бойцы, рассказали, как украинские беспилотники выслеживают тех, кто хочет уехать из города.

"Два месяца мы жили в подполе (помещение в частном доме под полом. — Прим. Life.ru), внук сделал, на люк прибил железо, сверху покрасил, вначале написал "люди", а потом говорит: "Нет, вдруг придут, нацики увидят, что тут люди, нас всех расстреляют", — рассказала пожилая жительница Часова Яра РИА "Новости".

Её дочь добавила, что ранее украинские войска спалили их жилище зажигательными боеприпасами, но им посчастливилось спастись. А вот двоим их соседям повезло меньше, они сгорели прямо в доме. По её словам, дроны-камикадзе вели за ними охоту, поэтому последние 2,5 месяца они почти не высовывались на улицу из укрытий.

"Мы сидели в подвале, девять человек, они (ВСУ. — Прим. Life.ru) долбили. Единственное, они не увидели, что мы ушли. Они остались в своём подвале (соседи. — Прим. Life.ru), а мы через сад побежали опять в соседский подвал. Я говорю, это было как сафари, что ли, охота за людьми. Они, получается, били-били, а утром дядя Саша (сосед. — Прим. Life.ru) вышел в туалет, и они прям на голову (сбросили боеприпас с БПЛА. — Прим. Life.ru), и он до сих пор лежит там, месяц прошёл", — вспоминает женщина.

Она отметила, что в последние дни перед эвакуацией ВСУ вконец озверели и начали сбрасывать боеприпасы точечно на их укрытие. Женщина уверена, что если бы в ближайшие несколько дней не появились российские солдаты, то "свои" их бы точно прикончили.