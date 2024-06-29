Бойцы ВСУ расстреляли группу беженцев в Торецке, на месте погибло 7 человек
Бойцы ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка (Дзержинска) в Донецкой Народной Республике. Об ужасном преступлении сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Это была очередная группа беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка, где идут ожесточённые бои. Погибли по меньшей мере семеро мирных жителей", — рассказал он ТАСС.
Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский уволил с поста командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля, так как тот "проворонил" прорыв российских войск в районе Торецка ДНР. На должности военный успел продержаться всего четыре месяца. Теперь место Содоля занимает бригадный генерал Андрей Гнатов. Жесточайшей критике из-за прорыва Российской армии в районе Торецка подвергли и главкома ВСУ. При этом в США считают, что увольнение Содоля может ослабить позиции Александра Сырского.
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