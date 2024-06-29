Бойцы ВСУ расстреляли группу беженцев в Торецке, на месте погибло 7 человек

Бойцы ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка (Дзержинска) в Донецкой Народной Республике. Об ужасном преступлении сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Это была очередная группа беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка, где идут ожесточённые бои. Погибли по меньшей мере семеро мирных жителей", — рассказал он ТАСС.