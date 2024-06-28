В ДНР сообщили о бегстве ВСУ с важных позиций вблизи Торецка

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбежали с нескольких стратегически важных позиций вблизи города Торецка Донецкой Народной Республики, откуда Киев принудительно вывозит мирных граждан. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Вблизи Торецка украинская армия тоже находится не в лучшей ситуации. Под давлением [Армии РФ] им пришлось покинуть несколько крайне важных позиций на этом участке фронта", — уточнил чиновник в беседе с ТАСС.