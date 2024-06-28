В ДНР сообщили о бегстве ВСУ с важных позиций вблизи Торецка
Боец ВСУ. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official
Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбежали с нескольких стратегически важных позиций вблизи города Торецка Донецкой Народной Республики, откуда Киев принудительно вывозит мирных граждан. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Вблизи Торецка украинская армия тоже находится не в лучшей ситуации. Под давлением [Армии РФ] им пришлось покинуть несколько крайне важных позиций на этом участке фронта", — уточнил чиновник в беседе с ТАСС.
По его словам, украинские боевики за последние дни потеряли несколько десятков человек вблизи этого города, который является важным ключом коммуникаций и пока остаётся под контролем ВСУ. Генеральный штаб Вооружённых сил Украины признаёт, что на Торецком направлении в Донбассе "сложилась напряжённая ситуация".
Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский уволил с поста командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля, так как тот "проворонил" прорыв российских войск в районе Торецка ДНР. На должности военный успел продержаться всего четыре месяца. Теперь место Содоля занимает бригадный генерал Андрей Гнатов. Жесточайшей критике из-за прорыва Российской армии в районе Торецка подвергли и главкома ВСУ. При этом в США считают, что увольнение Содоля может ослабить позиции Александра Сырского.