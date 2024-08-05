В Латвии стали меньше поддерживать размещение украинских беженцев

Чуть меньше половины жителей Латвии одобряют приём беженцев с Украины. Об этом сообщает портал гостелерадио LSM со ссылкой на результаты опроса Rait Custom Research Baltic.

Согласно опросу, только 48% респондентов рады присутствию украинских беженцев. При этом ещё в марте показатель сохранялся на отметке 60,1%. Исследование также выявило, что только 45% жителей Латвии выступают за вступление Украины в НАТО и Евросоюз (ЕС). В опросе приняли участие свыше тысячи человек в возрасте от 18 до 75 лет.