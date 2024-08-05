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5 августа, 08:49

В Латвии стали меньше поддерживать размещение украинских беженцев

Опрос: 48% жителей Латвии поддерживают приём властями беженцев с Украины

Чуть меньше половины жителей Латвии одобряют приём беженцев с Украины. Об этом сообщает портал гостелерадио LSM со ссылкой на результаты опроса Rait Custom Research Baltic.

Согласно опросу, только 48% респондентов рады присутствию украинских беженцев. При этом ещё в марте показатель сохранялся на отметке 60,1%. Исследование также выявило, что только 45% жителей Латвии выступают за вступление Украины в НАТО и Евросоюз (ЕС). В опросе приняли участие свыше тысячи человек в возрасте от 18 до 75 лет.

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А ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад может начать депортировать украинских беженцев на родину для дальнейшей мобилизации в ВСУ. По словам дипломата, Киев собирается рекрутировать даже тех, у кого есть второе гражданство или вид на жительство в других странах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Дарья Нарыкова
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