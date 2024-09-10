Эстония устала от безработных украинских беженцев и перестанет платить за них аренду

С 11 сентября в Эстонии введут ограничение пособий для украинских беженцев. 1200 евро на аренду смогут получить только те, кто недавно прибыл на территорию республики. Об этом рассказали на портале эстонского гостелерадио ERR со ссылкой на письмо Департамента социального страхования страны.

По данным портала, большинство украинских беженцев живут в Эстонии более года и пришли за пособиями на аренду жилья после продления их первичного вида на жительство. Глядя на это, власти страны решили выдавать пособия только тем, кто получает документ впервые. В период с 24 февраля 2022 года и до 11 сентября выплату мог получить любой беженец.