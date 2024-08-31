В Эстонии призвали Запад ответить на «простой вопрос», от которого зависит судьба Украины

Западные государства пока не решили, хотят ли они победы Украины. Об этом заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

«У [украинцев] нет всего, что им нужно. И перед нами, политиками, стоит очень простой вопрос: хотим ли мы, чтобы Украина сражалась или чтобы Украина победила?», — отметил он в ходе выступления на ежегодной конференции по безопасности в Праге Globsec.

По словам Певкура, если западные страны захотят победы киевского режима, они каждый год должны отправлять Украине не менее четверти от своего ВВП. Министр считает, что нынешнего уровня поддержки пока не хватит для выигрыша Незалежной.