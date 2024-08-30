В ЕС пока не смогли договориться об отправке иностранных инструкторов на Украину

Страны Евросоюза пока не смогли прийти к какому-то консенсусу по вопросу об отправке инструкторов на Украину. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

«У нас ещё нет консенсуса здесь, конечно, мы должны продолжать. Мы должны найти консенсус здесь, потому что это не миссия одной страны. Это должен быть консенсус», — указал глава Минобороны Эстонии на встрече в Брюсселе.