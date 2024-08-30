В ЕС пока не смогли договориться об отправке иностранных инструкторов на Украину
Минист Эстонии Певкур: В ЕС нет консенсуса по отправке инструкторов на Украину
Страны Евросоюза пока не смогли прийти к какому-то консенсусу по вопросу об отправке инструкторов на Украину. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
«У нас ещё нет консенсуса здесь, конечно, мы должны продолжать. Мы должны найти консенсус здесь, потому что это не миссия одной страны. Это должен быть консенсус», — указал глава Минобороны Эстонии на встрече в Брюсселе.
Певкур отметил, что страны ЕС должны понять, на каком уровне будет происходить обучение бойцов ВСУ. Политик пояснил, что речь идёт об обучении крупных соединений и тренировки малых групп специалистов, в частности, сапёров. Министр обороны Эстонии призвал расширить объёмы военной тренировочной миссии союза для Украины (EUMAM Ukraine). По его словам, на Украине можно «вполне безопасно» проводить тренировки военных.
А ранее Life.ru писал, что ЕС задумался о том, чтобы отправить на Украину военных инструкторов. Этот вопрос должны были обсудить 27 августа, а окончательное решение планируют принять не позднее ноября. При этом в ЕС забили тревогу, что зарубежные специалисты на Украине столкнутся с критической угрозой.
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