В ЕС испугались, чем для иностранных инструкторов может обернуться поездка на Украину

Европейский союз заявил о том, что для иностранных инструкторов на Украине существует критическая угроза. Речь идёт о последствиях для тех, кто прибудет в Киев для обучения солдат ВСУ. Подробнее об этом сообщает Welt.

«В случае обучения на украинской территории общая ситуация с угрозами для солдат ЕС станет «критической», — говорится в публикации.

По данным источника, Россия способна достичь любой части Украины с помощью баллистических ракет и БПЛА. Также ВС РФ могут рассмотреть солдат ЕС как активных участников конфликта. Это, соответственно, может привести к непредсказуемой реакции.