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Регион
27 августа, 11:22

В ЕС испугались, чем для иностранных инструкторов может обернуться поездка на Украину

Welt: В ЕС бьют тревогу из-за угрозы для иностранных инструкторов на Украине

Европейский союз заявил о том, что для иностранных инструкторов на Украине существует критическая угроза. Речь идёт о последствиях для тех, кто прибудет в Киев для обучения солдат ВСУ. Подробнее об этом сообщает Welt.

«В случае обучения на украинской территории общая ситуация с угрозами для солдат ЕС станет «критической», — говорится в публикации.

По данным источника, Россия способна достичь любой части Украины с помощью баллистических ракет и БПЛА. Также ВС РФ могут рассмотреть солдат ЕС как активных участников конфликта. Это, соответственно, может привести к непредсказуемой реакции.

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Напомним, что ранее Европейский союз задумался о том, чтобы отправить на Украину военных инструкторов. Этот вопрос планируют обсудить на этой неделе, 27 августа. Окончательное решение планируют принять не позднее ноября.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Наталья Афонина
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