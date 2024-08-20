Под Киевом разбомбили полигон с иностранными инструкторами, "шишек" эвакуировала авиация Координатор Лебедев: Нанесены удары по местам дислокации ВСУ в пригороде Киева 20 августа, 09:45 Солдаты ВСУ в месте дислокации. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Российские войска поразили места дислокации ВСУ и иностранных наёмников в пригороде Киева – Вышгороде, к месту были стянуты бригады скорой помощи и вертолёты для эвакуации раненых. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

"Рядом с городом, с западной стороны, есть большой полигон. Он снабжён целями для стрельбы, макетами домов, чтобы тренировать штурмовые действия, несколько общежитий, столовые, спортивные площадки, стенды, огневые рубежи для стрельбы из окопов. Всё оборудовано по последнему слову техники", — пояснил он.

Тренируются украинские штурмовики в военном городке под командованием наёмников, там же проводится боевое слаживание подразделений ВСУ. Подполье насчитало два прилёта: первый был 19 августа в 23:00, а второй — той же ночью около двух часов. Лебедев подчеркнул, что колонна их скорых была огромной. Он добавил, что "важных шишек" эвакуировала авиация.

Также в своём телеграм-канале Лебедев сообщил, что в Тернополе загорелось нефтехранилище после удара и последовавшего взрыва. Именно оттуда армия Украина снабжала фронт топливом.

Авторы Татьяна Миссуми