«Решение будет принято до ноября»: В ЕС задумались об отправке военных инструкторов на Украину
Welt: ЕС на следующей неделе обсудит отправку европейских инструкторов на Украину
Главы МИД и Минобороны стран Евросоюза (ЕС) на следующей неделе впервые обсудят возможность отправки на Украину европейских военных инструкторов, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники. По её данным, окончательное решение по данному вопросу будет принято не позднее ноября.
По предварительной информации, консультации могут стартовать уже 27 августа. На этот день также намечено заседание Комитета по политике и безопасности ЕС. Также газета пишет, что сейчас среди чиновников Евросоюза распространяется некий секретный доклад, который и станет основой обсуждения. Его авторы описывают преимущества отправки европейских военных инструкторов на Украину, но при этом предупреждают о возможной «резкой реакции» со стороны России.
Как утверждает собеседник издания, отправку инструкторов на Украину поддерживают Польша, Дания, Франция, Швеция и прибалтийские страны. Против инициативы выступают Германия, Венгрия, Австрия, Словения и Мальта. До этого, отмечает издание, европейские специалисты якобы обучали украинских военных исключительно в ЕС, преимущественно на территории ФРГ и Польши.
А ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель впервые публично признал, что ЕС является частью украинского конфликта. Кроме того, он вновь призвал разрешить ВСУ бить по российской территории ради «спасения жизней» и мира. В разговоре с главой МИД Незалежной Дмитрием Кулебой Боррель также подчеркнул, что ЕС полностью одобряет атаку Киева на Курскую область.
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