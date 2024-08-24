«Решение будет принято до ноября»: В ЕС задумались об отправке военных инструкторов на Украину

Главы МИД и Минобороны стран Евросоюза (ЕС) на следующей неделе впервые обсудят возможность отправки на Украину европейских военных инструкторов, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники. По её данным, окончательное решение по данному вопросу будет принято не позднее ноября.

По предварительной информации, консультации могут стартовать уже 27 августа. На этот день также намечено заседание Комитета по политике и безопасности ЕС. Также газета пишет, что сейчас среди чиновников Евросоюза распространяется некий секретный доклад, который и станет основой обсуждения. Его авторы описывают преимущества отправки европейских военных инструкторов на Украину, но при этом предупреждают о возможной «резкой реакции» со стороны России.