Полиция Эстонии конфисковала памятник солдатам СС, готовящийся к установке

В Эстонии сорвали установку памятника ветеранам СС, пишет государственный портал ERR со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны прибалтийской республики (PPA). Монумент является точной копией установленного в 2004 году на кладбище в городе Лихула и позднее демонтированного по требованию властей. Он представляет собой надгробие с изображением военнослужащего в нацистской форме и надписью с поминанием эстонцев, сражавшихся против Красной армии.

Памятник солдатам СС, изъятый в Эстонии. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Varro Vooglaid

С тех пор монумент находится в частном "Музее борьбы за свободу", а изъятую копию планировали установить на «частной территории». PPA изучит плиту на предмет наличия запрещённой символики, которая, как и 20 лет назад, может привести к расколу в обществе.

К слову, вопрос возвращения памятника на кладбище нашёл поддержку среди именитых эстонских политиков. Так, за это выступали, в частности, экс-спикер парламента республики Хенн Пыллуаас и депутат Европарламента Яак Мадисон.