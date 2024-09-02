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2 сентября, 14:59

Полиция Эстонии конфисковала памятник солдатам СС, готовящийся к установке

В Эстонии сорвали установку памятника ветеранам СС, пишет государственный портал ERR со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны прибалтийской республики (PPA). Монумент является точной копией установленного в 2004 году на кладбище в городе Лихула и позднее демонтированного по требованию властей. Он представляет собой надгробие с изображением военнослужащего в нацистской форме и надписью с поминанием эстонцев, сражавшихся против Красной армии.

Памятник солдатам СС, изъятый в Эстонии. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Varro Vooglaid

Памятник солдатам СС, изъятый в Эстонии. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Varro Vooglaid

С тех пор монумент находится в частном "Музее борьбы за свободу", а изъятую копию планировали установить на «частной территории». PPA изучит плиту на предмет наличия запрещённой символики, которая, как и 20 лет назад, может привести к расколу в обществе.

К слову, вопрос возвращения памятника на кладбище нашёл поддержку среди именитых эстонских политиков. Так, за это выступали, в частности, экс-спикер парламента республики Хенн Пыллуаас и депутат Европарламента Яак Мадисон.

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Ранее в Эстонии решили установить памятный камень в честь ветерана «лесных братьев» Руубена Ламбура. В годы и после окончания Великой Отечественной это бандподполье занималось налётами на исполкомы, сельские кооперативные лавки и тюрьмы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Матвей Константинов
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