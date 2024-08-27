Пюхтицкий монастырь в Эстонии нанял адвокатов для защиты от давления властей

В эстонском православном Пюхтицком женском монастыре начало работать адвокатское бюро. Его специально наняла церковь для своей защиты от давления со стороны властей. Об этом обитель объявила на сайте. Там уже запустили сбор денежных средств на юридическую помощь.

Церковь заключила договор с бюро Sirel & Partnerid. Его подписали «для защиты своих». Адвокатами церкви стали Стивен-Христо Эвестус и Артур Князев. Они также начнут представлять интересы Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП).

«Мы начинаем сбор денежных средств для оплаты юридических услуг адвокатского бюро Sirel &Partnerid, с которым Монастырь заключил договор для защиты своих интересов», — написали на сайте монастыря.