Копию иконы «Троица» Андрея Рублёва передали в Соловецкий монастырь
Копия «Троицы» Андрея Рублёва в Соловецком монастыре. Обложка © VK / Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал копию иконы «Троица» Андрея Рублёва в Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Об этом сообщили в пресс-службе обители.
В Соловецком монастыре появилась копия «Троицы» Андрея Рублёва. Видео © VK / Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
«Святейший Патриарх Кирилл передал в Соловецкий монастырь копию иконы «Троица» преподобного Андрея Рублёва, находившуюся до этого в иконостасе Троице-Сергиевой лавры. Теперь этот образ будет постоянно находиться на Соловках», — указано в сообщении.
«Троица» в ХХ веке находилась в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры справа от Царских врат. Многие поколения священнослужителей, архиереев, студентов семинарии и благочестивых мирных жителей молились этому лику.
А ранее Life.ru рассказывал, что икона «Троица» вернулась в собор Троице-Сергиева лавра 22 июня. Всенощное бдение и Божественную литургию возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Решение о возвращении святыни на историческое место было принято президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2023 года.