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21 августа, 12:58

Копию иконы «Троица» Андрея Рублёва передали в Соловецкий монастырь

Копия «Троицы» Андрея Рублёва в Соловецком монастыре. Обложка © VK / Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь

Копия «Троицы» Андрея Рублёва в Соловецком монастыре. Обложка © VK / Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал копию иконы «Троица» Андрея Рублёва в Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Об этом сообщили в пресс-службе обители.

В Соловецком монастыре появилась копия «Троицы» Андрея Рублёва. Видео © VK / Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь

«Святейший Патриарх Кирилл передал в Соловецкий монастырь копию иконы «Троица» преподобного Андрея Рублёва, находившуюся до этого в иконостасе Троице-Сергиевой лавры. Теперь этот образ будет постоянно находиться на Соловках», — указано в сообщении.

«Троица» в ХХ веке находилась в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры справа от Царских врат. Многие поколения священнослужителей, архиереев, студентов семинарии и благочестивых мирных жителей молились этому лику.

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А ранее Life.ru рассказывал, что икона «Троица» вернулась в собор Троице-Сергиева лавра 22 июня. Всенощное бдение и Божественную литургию возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Решение о возвращении святыни на историческое место было принято президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2023 года.

Дарья Нарыкова
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