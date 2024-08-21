Копию иконы «Троица» Андрея Рублёва передали в Соловецкий монастырь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал копию иконы «Троица» Андрея Рублёва в Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Об этом сообщили в пресс-службе обители.

В Соловецком монастыре появилась копия «Троицы» Андрея Рублёва. Видео © VK / Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь

«Святейший Патриарх Кирилл передал в Соловецкий монастырь копию иконы «Троица» преподобного Андрея Рублёва, находившуюся до этого в иконостасе Троице-Сергиевой лавры. Теперь этот образ будет постоянно находиться на Соловках», — указано в сообщении.