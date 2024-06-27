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Регион
27 июня, 00:55

В Минкульте рассказали об условиях хранения "Троицы" в Сергиевой лавре

Глава Минкульта Любимова: В лавре созданы все условия для сохранения "Троицы"

Икону "Святая Троица" доставили в Троице-Сергиеву лавру на специализированном транспорте. Как рассказала в беседе с РИА "Новости" глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова, это транспортное средство было оборудовано климатическим кузовом и пневмоподвеской, обеспечивающей снижение вибраций.

"На сегодня в храме созданы все условия для сохранения иконы", — добавила собеседница информагентства.

Помимо того, министр сообщила, что в настоящее время икона хранится в условиях, необходимых для её сохранности. Она заявила, что для этих целей "Троицу" поместили в специальную бронированную капсулу, а также поддерживают требуемые климатические условия.

"При этом мы постоянно на связи со специалистами, которые могут оценить её состояние", — заключила Любимова.

Толпа встретила Путина у Троице-Сергиевой лавры криками "Спасибо вам!"
Толпа встретила Путина у Троице-Сергиевой лавры криками "Спасибо вам!"

Ранее LIfe.ru сообщал, что икону "Святая Троица", написанную Андреем Рублёвым, из храма Христа Спасителя доставили на Красногорскую площадь перед Троице-Сергиевой лаврой в Сергиевом Посаде. Впоследствии патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что в России появился новый православный праздник.

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Life.ru

Алексей Соловьёв
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