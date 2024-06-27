В Минкульте рассказали об условиях хранения "Троицы" в Сергиевой лавре

Икону "Святая Троица" доставили в Троице-Сергиеву лавру на специализированном транспорте. Как рассказала в беседе с РИА "Новости" глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова, это транспортное средство было оборудовано климатическим кузовом и пневмоподвеской, обеспечивающей снижение вибраций.

"На сегодня в храме созданы все условия для сохранения иконы", — добавила собеседница информагентства.

Помимо того, министр сообщила, что в настоящее время икона хранится в условиях, необходимых для её сохранности. Она заявила, что для этих целей "Троицу" поместили в специальную бронированную капсулу, а также поддерживают требуемые климатические условия.

"При этом мы постоянно на связи со специалистами, которые могут оценить её состояние", — заключила Любимова.