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Регион
26 июня, 16:32

Толпа встретила Путина у Троице-Сергиевой лавры криками "Спасибо вам!"

Президент России Владимир Путин во время визита в подмосковный Сергиев Посад вышел к жителям города, которые собрались возле Троице-Сергиевой лавры. Российского лидера встретили громкими аплодисментами и криками "Спасибо вам!". Глава государства подошёл прямо к толпе и обменялся рукопожатиями со всеми желающими, а один из местных жителей попросил президента поздравить его ребёнка с днём рождения.

Толпа встретила Путина у Троице-Сергиевой лавры криками "Спасибо вам!". Видео © Life.ru

"Поздравляю с днём рождения!" — не смог отказать в просьбе российский лидер.

Напомним, в среду, 26 июня, Путин приехал в Свято-Троицкую Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде и приложился к иконе "Троица". Образ вернулся в собор накануне праздника Святой Троицы 22 июня. Всенощное бдение и Божественную литургию возглавил патриарх Кирилл. Решение о возвращении святыни на историческое место было принято главой государства в мае прошлого года.

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Кадр из видео Life.ru

Наталья Исакова
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