Толпа встретила Путина у Троице-Сергиевой лавры криками "Спасибо вам!"

Президент России Владимир Путин во время визита в подмосковный Сергиев Посад вышел к жителям города, которые собрались возле Троице-Сергиевой лавры. Российского лидера встретили громкими аплодисментами и криками "Спасибо вам!". Глава государства подошёл прямо к толпе и обменялся рукопожатиями со всеми желающими, а один из местных жителей попросил президента поздравить его ребёнка с днём рождения.