Папа римский вновь вступился за каноническую УПЦ, которую запрещают на Украине
Папа Римский Франциск поддержал каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) на фоне принятия в Незалежной закона о её запрете. По мнению понтифика, так делать нельзя.
«Недавно принятые на Украине законы заставляют меня беспокоиться за свободу тех, кто молится, так как тот, кто молится по-настоящему, молится за всех. Если кто-то совершил зло против своего народа, вина лежит на нём, однако нельзя совершить зло лишь потому, что молишься», — отметил он после традиционной воскресной проповеди 25 августа.
Папа римский призвал не запрещать христианскую церковь. Он подчеркнул, что при текущих обстоятельствах религиозные учреждения не должны подвергаться влиянию.
Как сообщал Life.ru, 24 августа Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность запрета канонической УПЦ. Документ вступит в силу через 30 дней после опубликования. Комментируя очередные гонения на каноническое православие, в МИД РФ назвали киевский режим сатанинским, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев обещал ему кару, подобную обрушившейся на Содом и Гоморру. У документа немало противников в мире — например, Папа Римский Франциск, указавший, что это нарушает религиозную свободу в республике.
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