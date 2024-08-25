Папа римский вновь вступился за каноническую УПЦ, которую запрещают на Украине

Папа Римский Франциск поддержал каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) на фоне принятия в Незалежной закона о её запрете. По мнению понтифика, так делать нельзя.

«Недавно принятые на Украине законы заставляют меня беспокоиться за свободу тех, кто молится, так как тот, кто молится по-настоящему, молится за всех. Если кто-то совершил зло против своего народа, вина лежит на нём, однако нельзя совершить зло лишь потому, что молишься», — отметил он после традиционной воскресной проповеди 25 августа.