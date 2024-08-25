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25 августа, 13:05

Папа римский вновь вступился за каноническую УПЦ, которую запрещают на Украине

Папа Римский Франциск поддержал каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) на фоне принятия в Незалежной закона о её запрете. По мнению понтифика, так делать нельзя.

«Недавно принятые на Украине законы заставляют меня беспокоиться за свободу тех, кто молится, так как тот, кто молится по-настоящему, молится за всех. Если кто-то совершил зло против своего народа, вина лежит на нём, однако нельзя совершить зло лишь потому, что молишься», — отметил он после традиционной воскресной проповеди 25 августа.

Папа римский призвал не запрещать христианскую церковь. Он подчеркнул, что при текущих обстоятельствах религиозные учреждения не должны подвергаться влиянию.

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Как сообщал Life.ru, 24 августа Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность запрета канонической УПЦ. Документ вступит в силу через 30 дней после опубликования. Комментируя очередные гонения на каноническое православие, в МИД РФ назвали киевский режим сатанинским, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев обещал ему кару, подобную обрушившейся на Содом и Гоморру. У документа немало противников в мире — например, Папа Римский Франциск, указавший, что это нарушает религиозную свободу в республике.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stefano Guidi

Никита Осипов
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