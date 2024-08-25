Бог видит: Сколько отмерили Украине предсказатели после запрета РПЦ Что предсказывали православные старцы и писатели Украине после запрета Русской православной церкви (РПЦ) — в материале Life.ru 24 августа, 21:15 Что предсказывают Украине после запрета Русской православной церкви. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inara Prusakova, © Freepik

О том, что война на Украине носит духовный характер, говорит тот факт, что узурпировавший власть украинский политик Зеленский не оставил надежды окончательно расправиться с православием. 20 августа 2024 года Рада большинством голосов приняла закон о полном запрете канонической УПЦ — Украинской православной церкви. Не помогло даже то, что в мае 2022 года священноначалие УПЦ объявило о независимости (самостийности) от РПЦ. На Украине в народе закон уже прозвали «законом сатаны». Но вот в чём парадокс — чем ближе захват Украины раскольниками, тем ближе победа России.

Предсказания иерея Николая Трубина: конец Украине

В 1997 году в украинском городе Кировограде (ныне — Кроповницкий) почил иерей Николай Трубин, чья могила ныне почитается православными как могила святого. Он оставил после себя несколько пророчеств, которые стали известны лишь в XXI веке.

Иерей Николай Трубин. Фото © YouTube / Diary of Priest

Иерей предсказал Украине отпадение от истинной веры, из-за которого пострадают все жители страны. Николай Трубин предрёк церковный раскол, который потрясёт её до основания и ослабит. Несмотря на сопротивление верующих, раскольники «хоть на пять минут, да победят». Но победа эта обернётся горем для Украины и украинцев — будет прорвана аварийная дамба Днепровской ГЭС. Что станет причиной катастрофы, священник Трубин не говорил.

Быть может, это случится из-за естественного старения дамбы и сильных дождей, а быть может, постараются местные радикалы. После катастрофы по Киеву «будут плавать корабли», а страну охватит масштабный энергетический кризис. Люди начнут бросать машины, потому что их нечем будет заправлять, а в городах не будет света и тепла. Последнее предсказание уже исполняется — свет во многих украинских городах дают строго по графику.

Старец Иона Игнатенко: захватят храмы и через полгода падут

Старец Иона Игнатенко почил в Одессе в 2012 году. О его пророчествах, произнесённых перед самой кончиной, знали давно. Но широко известными они стали лишь тогда, когда начали исполняться.

Старец Иона Игнатенко. Фото © Drevo-info.ru

Монах Иона говорил о целом ряде событий, которые ждут православную церковь на Украине. Он предвидел раскол, отделение УПЦ и захват русских православных храмов: «Приедете однажды в привычный храм в монастырь, а там прежних монахов уже нет, а насельники все будут незнакомые и священство иное. Будете спрашивать и не найдёте ответов». Но пришельцы продержатся в православных храмах только полгода, а затем будут изгнаны с позором, дополнил он.

Иеромонах Анатолий (Каленчук): последний срок Украины

Киевского священника иеромонаха Анатолия (Сергея Каленчука) прихожане знали как человека духоносного и смиренного. Он предсказывал Украине войну с Россией и многие беды украинским православным священникам, которые в Киеве «примут свою Голгофу».

Священник иеромонах Анатолий (Сергей Каленчук). Фото © YouTube / Алексей Анатольевич

Говорил о том, что истинная вера на украинской земле оскудеет и храмы займут служители антихриста. Катастрофа, которая постигнет Украину, будет связана с захватом украинских земель раскольниками. Такого поругания Бог не простит. Бедствие на Украине будет масштабным. Воздаяние грешникам придёт через «природу, войну и голод».

Лаврентий Черниговский: иуды пойдут в вечную погибель

Православный подвижник схиархимандрит Лаврентий Черниговский (Лука Проскура) ещё 75 лет назад предсказал, что все раскольники и еретики на Украине сгинут. Но сначала, пользуясь абсолютной поддержкой власти, выйдут на свободу все лжеучения и безбожники.

Схиархимандрит Лаврентий Черниговский (в миру Лука Евсеевич Проскура). Фото © Wikipedia

Они будут отнимать у христиан храмы и монастыри и колебать Церковь русскую. Но все наветы и лжеучения исчезнут, и будет единая Русская православная церковь, — предсказывал Лаврентий Черниговский, — а недостойный сего звания раскольник, называющий себя Киевским митрополитом, «уйдёт в вечную погибель, как Иуда». Под «митрополитом всея Украины», очевидно, подразумевался нынешний митрополит ПЦУ Епифаний.

Монах Элпидий: Украине отмерен ещё год

Иеромонах Элпидий с греческого острова Родос считает, что война с Украиной продлится ровно четыре года. Североатлантический военный союз потерпит сокрушительное поражение, но война будет изматывающей. Из западных стран уцелеют лишь те, «кто в схватке с русским медведем прикинется мёртвым».

Иеромонах Элпидий с греческого острова Родос. Фото © YouTube / Ουράνια Νοσταλγία

Как передаёт его окружение, монах Элпидий предсказал также, что военные действия будут идти не три, а четыре Пасхи. Уже прошли Пасха безбожия, Пасха крови и огня, вплотную приблизилась Пасха голода. А значит, до победы ещё целый год.

Колдун Нечай: Украина уже сгнила

Удивительно, но православным старцам вторил украинский колдун Нечай. Он предсказывал, что Украины не будет, а «её смердящий, гниющий труп разорвут на части». Россия возьмёт то, что принадлежит ей, а гиены Запада отхватят те куски, которые сочтут своими. Правда, колдун предрекал, что Украины не станет в 2021 году.

Карпатский мольфар Мыхаил Нечай. Фото © Wikipedia / Вопрос 13

Пророчество Гоголя: когда казаки пойдут против власти

В повести Николая Гоголя «Тарас Бульба» запорожские казаки идут против польского короля именно тогда, когда «на Украйне» начинают закрывать русские православные храмы.

Писатель Николай Васильевич Гоголь. Фото © Wikipedia / Фёдор Антонович Моллер

Интересен и тот факт, что иуда Андрий, предавший отца и брата, когда следует за прекрасной полькой в осаждённый город, вылезает из-под земли посреди католического храма, и его встречает католический монах. Подземный ход литературоведы интерпретируют как сошествие души Андрия в ад — за предательство.

Авторы Александр Лаврентьев