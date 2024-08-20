МИД отчитал дипломата США из-за вторжения американских репортёров и наёмников с ВСУ под Курск МИД РФ выразил протест поверенной США из-за американских репортёров под Курском 20 августа, 13:11 МИД РФ. Обложка © Life.ru

Российский МИД выразил протест временной поверенной в делах США в РФ Стефани Холмс после того, как стало известно о незаконной работе американских журналистов в Курской области, которые пытались обелить преступления ВСУ. Также в министерстве обратили внимание, что в атаке на российское приграничье участвовали ЧВК из США. Об этом сообщается в телеграм-канале МИД.

Прибытие Стефани Холмс в МИД РФ. Видео © Telegram / МИД России

"Был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортёров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе их вторжения на территорию РФ", — говорится в тексте.

В дипмиссии напомнили, что президент США Джо Байден неоднократно говорил о непричастности Вашингтона к нападению на российскую территорию, однако на деле выясняется обратное. Также в МИД подчеркнули, что причастные к атакам американцы будут привлечены к ответственности, а все незаконно пересёкшие границу иностранцы в рядах ВСУ — это законная военная цель для ВС РФ.

Авторы Татьяна Миссуми