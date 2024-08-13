Приход украинской церкви в Мариуполе впервые перешёл в РПЦ
Отец Алексей: Приход церкви в Мариуполе перешёл под юрисдикцию РПЦ
Приход церкви Святого Архистратига Михаила, расположенной в Мариуполе, который ранее принадлежал к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), перешёл под юрисдикцию Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил местный священник отец Алексей. Стоит отметить, что это пока первый случай с момента присоединения новых регионов к России.
"Ранее мы служили при Украине. После окончания боевых действий мы некоторое время стояли на месте. Собрались те, кто остались здесь в Мариуполе, те, кто вложил усилия в создание этой церкви, и привыкли к ней. Они выразили желание возобновить работу церкви. Обратились к митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону. Так и состоялся наш переход", — приводит РИА "Новости" слова священнослужителя.
Отец Алексей также отметил, что руководство епархии, клир и прихожане других храмов Мариуполя и всей Донецкой и Мариупольской епархии оказывают большую поддержку новой церкви. В частности, они привозят облачение, свечи и иконы, добавил он.
Напомним, ПЦУ была провозглашена в 2018 году. В январе 2019-го Константинопольский патриархат дал ей статус автокефальной, предоставив томос. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 января осудил Константинополь за признание раскола на Украине, отметив, что это великий грех.
Life.ru