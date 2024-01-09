В России заблокировали сайт раскольников из ПЦУ

В России заблокировали сайт раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) из-за наличия там запрещённого контента. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Доступ к указанному ресурсу ограничен на постоянной основе согласно статье 15.3-2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в связи с неоднократным размещением запрещённого контента", — указали в ведомстве.

Там добавили, что на сайте ПЦУ систематически публиковались материалы, "направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности".