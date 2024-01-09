В России заблокировали сайт раскольников из ПЦУ
Роскомнадзор заблокировал сайт ПЦУ за запрещённый контент
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний. Обложка © ТАСС / EPA / OLEG PETRASYUK
В России заблокировали сайт раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) из-за наличия там запрещённого контента. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
"Доступ к указанному ресурсу ограничен на постоянной основе согласно статье 15.3-2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в связи с неоднократным размещением запрещённого контента", — указали в ведомстве.
Там добавили, что на сайте ПЦУ систематически публиковались материалы, "направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности".
Так называемая Православная церковь Украины была провозглашена в 2018 году. В январе 2019-го Константинопольский патриархат дал ей статус автокефальной, предоставив томос. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 января осудил Константинополь за признание раскола на Украине, отметив, что это великий грех.
Как сообщал Лайф, с прошлого года киевские власти ведут беспрецедентную волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). Раскольники из ПЦУ захватывают храмы канонической церкви и преследуют её прихожан. В августе полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры, которую пытаются отобрать у монахов. А в октябре в Верховной раде в первом чтении был принят законопроект, направленный на запрет УПЦ.