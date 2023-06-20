Освящение "иконы" с Бандерой вносит определённую скрепу в сознание украинцев, заявил эксперт

Освящение митрополитом Епифанием Думенко — главой раскольнической Православной церкви Украины — "иконы" с националистами Степаной Бандерой и Романом Шухевичем свидетельствует о сути ПЦУ как идеологического инструмента киевского режима. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Константин Бобров.

Он напомнил, что ПЦУ создавалась для укрепления и расширения историко-культурного разлома между двумя государствами, что спровоцировало отдаление двух народов и противопоставление их духовно-нравственных основ. Целью такой политики, отметил эксперт, является подготовка базы для дальнейшего противостояния.

"Признание ПЦУ Бандеры и Шухевича в качестве достаточно значимых для изображения на иконе исторических деятелей вносит определённую скрепу в национальное сознание украинцев. Насильственное внедрение мифов в историческую память украинцев и героизация нацистских деятелей является попыткой искусственного национального строительства на антироссийских идеалах агрессивности, милитаризма и нацизма", — добавил Бобров.

Собеседник напомнил, что президент России Владимир Путин заявил о достижении ВС России прогресса в вопросе демилитаризации Украины. В то же время, подчеркнул эксперт, в вопросе денацификации такого не наблюдается.

В связи с этим, считает он, в перспективе необходимо будет обратить внимание на деятельность украинских общественно-религиозных движений и иных организаций, а также поднять вопрос о передаче на освобождённых территориях Украинской православной церкви конфискованного у неё имущества. Саму же ПЦУ необходимо признать экстремистской организацией, считает политолог.

Напомним, митрополит Епифаний Думенко освятил "икону" "С оружием в руках и Богом в сердце", на которой изображены культовые личности украинского национализма — Степан Бандерп и Роман Шухевич. Также на ней можно увидеть членов УПА* и современных военных.