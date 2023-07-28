Кузнецова в День Крещения Руси напомнила слова святого Лаврентия о России, Украине и Белоруссии

Россия, Украина и Белоруссия — это Святая Русь, единство которой Запад издавна пытался разрушить и сегодня руками неонацистов развязал войну против церкви и народа Незалежной. Однако Россия продолжит бороться на стороне правды за единство мирового православия. Об этом заявила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова в поздравлении россиян с Днём Крещения Руси.

Парламентарий назвала Крещение Руси поворотным моментом во всемирной истории, который определил русское будущее на века, а восточнославянские племена стали единым народом с великой культурой.

"Насколько правдивы слова святого Лаврентия Черниговского, которые озвучил наш святейший патриарх в 2008 году в Киеве на Крещатике: "Россия, Украина и Беларусь — это есть Святая Русь. Святая Русь — это не империя, прошлая или будущая, а это идеал любви, добра и правды. Святая Русь — это красота, это сила", — напомнила Кузнецова в своём телеграм-канале.

При этом она добавила, что у Руси всегда были недруги, пытающиеся разрушить её единство, — западные посланники и легаты, польские униаты и интервенты. Сегодня же Запад решил действовать руками неонацистов и развязать войну против православия на Украине, против детей, женщин и народа в целом, подчеркнула Кузнецова.

"Цинизм и жестокость нарастают. Сначала — засилье европейских сект на Украине, потом — раскол, унижения священников, закрытие и изъятие храмов, погромы в Киево-Печерской лавре, а сейчас — разбивают кафедральный собор в Одессе и напоказ изображают скорбь о "разрушенной святыне!" — указала вице-спикер ГД.

Депутат отметила, что русский народ не собирается смотреть на происходящее и будет до конца бороться за мир и единство мирового православия, которое много столетий назад стало основой величия Руси.

"Пусть заступничество святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги поможет нам и сейчас отстоять наше достояние и будущее, нашу победу! Да хранит Бог ваших детей, ваши семьи, наших военных и нашу великую Родину! С праздником!" — заключила Кузнецова.