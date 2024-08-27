«Совершенно недопустимо»: Песков назвал запрет УПЦ на Украине нападением на свободу
Песков: Запрет УПЦ на Украине порицается во всех странах мира
Украинские власти показывают свою истинную сущность, запрещая каноническую православную церковь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие действия киевского режима порицаются во всех странах мира.
«Киевский режим, к сожалению, продолжает проявлять свою сущность. Это неприкрытое нападение на свободу вероисповедания, нападение на православную церковь в целом, на христианство. Эти действия по законотворчеству порицаются во всех странах мира. Мы слышали соответсвующее заявление из Ватикана. И отношение как к совершенно недопустимой практике у нас, совершенно очевидно», — отметил представитель Кремля.
Напомним, недавно Зеленский подписал закон, который позволяет официально запретить УПЦ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обещал киевским «демонам» кару за притеснение религии. Кроме того, против закона высказался папа Римский Франциск. Он отметил, что религиозные организации не должны подвергаться давлению.
Life.ru