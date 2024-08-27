«Совершенно недопустимо»: Песков назвал запрет УПЦ на Украине нападением на свободу

Украинские власти показывают свою истинную сущность, запрещая каноническую православную церковь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие действия киевского режима порицаются во всех странах мира.

«Киевский режим, к сожалению, продолжает проявлять свою сущность. Это неприкрытое нападение на свободу вероисповедания, нападение на православную церковь в целом, на христианство. Эти действия по законотворчеству порицаются во всех странах мира. Мы слышали соответсвующее заявление из Ватикана. И отношение как к совершенно недопустимой практике у нас, совершенно очевидно», — отметил представитель Кремля.