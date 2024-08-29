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29 августа, 10:38

В Эстонии установят памятный камень одному из последних «лесных братьев»

ERR: В Эстонии установят памятник националисту из «лесных братьев» Ламбуру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Malanchuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Malanchuk

Эстонский союз бывших лесных братьев, являющийся националистическим вооружённым бандподпольем послевоенного периода, решил водрузить памятный камень в честь ветерана организации Руубена Ламбура. Об этом пишет местный портал ERR.

По его данным, Ламбур — один из последних участников объединения, который жил в Эстонии. Он скончался этой весной. Сообщается, что памятный камень планируют установить в ноябре на могиле националиста на кладбище под городом Раквере.

«Лесные братья» — неофициальное наименование вооружённых национально-освободительных формирований, которые действовали в 1940–1950-е годы в Литве, Латвии и Эстонии. Данные объединения стремились бороться с советской властью. В Эстонии «лесные братья» начали свою деятельность с марта 1945 года. Они предпринимали налёты на волостные исполкомы, сельские кооперативные лавки и места временного содержания арестованных с целью их освобождения.

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Напомним, в 2021 году в Эстонии уже устанавливали памятник участникам "лесных братьев". Тогда Посольство РФ в Таллине осудило чествование ветеранов националистического бандподполья. А в МИД РФ подчеркнули, что в историю коллаборационисты вошли не как воины, а как "обыкновенные душегубы, подло, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими".

Никита Осипов
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