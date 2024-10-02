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2 октября, 08:57

Российские спецы приступили к препарированию ещё одного вывезенного с СВО танка Leopard

Подбитый немецкий танк Leopard доставили с зоны СВО на Уралвагонзавод

Подбитый немецкий танк Leopard привезли на Уралвагонзавод. Обложка © Telegram / УралВагонЗавод - УВЗ

Подбитый немецкий танк Leopard привезли на Уралвагонзавод. Обложка © Telegram / УралВагонЗавод - УВЗ

На Уралвагонзавод доставили немецкий танк Leopard, который побила Российская армия в зоне специальной военной операции. Видео с трофейной техникой опубликовал концерн.

Вражеский танк поставлена на домкраты, специалисты приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов. Видео © Telegram / УралВагонЗавод - УВЗ

«На Уралвагонзавод доставлен немецкий танк Leopard, подбитый нашими доблестными военными в ходе СВО. В настоящее время вражеская машина поставлена на домкраты», — рассказали на предприятии.

Специалисты концерна уже приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов «немецкого бойца». После проверки эксперты смогут оценить военно-технический уровень различных систем и трофейной машины в целом.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что Армия России смогла поразить шведский танк Stridsvagn 122 на базе Leopard. Удар по агрегату произвели в Курской области с помощью FPV-дронов.

Наталья Афонина
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