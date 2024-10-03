В США запаниковали из-за танка Leopard, который начали препарировать российский спецы

В руки российских специалистов могут попасть чувствительные технологии, содержащиеся в немецком танке Leopard, подбитом на СВО и переданном для изучения Уравлвагонзаводу. Об этом пишет Military Watch Magazine.

«В отличие от американских танков M1A1 Abrams, которые также ранее захватывали, отправленные Украине танки Leopard 2A6 не были произведены специально для экспорта, а взяты именно из резервов бундесвера, а это значит, что в этих бронемашинах есть более чувствительные технологии», — говорится в материале издания.