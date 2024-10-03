ВСУ пошли на огромный риск, отправив подразделения с лучшими танками в Курскую область. Этим ВС Украины ослабили ключевые позиции на подконтрольных Киеву территориях, что привело к их потере, пишет военный обозреватель Дэвид Акс для журнала Forbes.

В материале говорится, что выбранная Киевом стратегия вышла боком украинской обороне. ВСУ направили последние из своих хорошо оснащённых подразделений через границу в российский регион, оставив другие свои части без критически важных подкреплений. По мнению обозревателя, именно это решение привело к потере ряда ключевых городов и населённых пунктов.

Журнал утверждает, что вторгаться в курское приграничье Киев отправил лучшую военную технику в своём распоряжении: шведские боевые машины пехоты CV90 с танками Strv 122, а также Leopard 2A6 немецкого производства. Автор обращает внимание на то, что готовность, с которой командование ВСУ рискнуло последней западной бронетехникой в Курской области, демонстрирует, какое значение придают этой операции в Киеве. Выходит, что для Владимира Зеленского и его сторонников настолько важна задача по удержанию небольшого участка российского приграничья, что ради этого можно пожертвовать драгоценной техникой и важнейшими городами, заключает Forbes.