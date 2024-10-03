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3 октября, 10:50

Украина отправила в Курскую область лучшие танки — Leopard 2A6 и Strv 122

Forbes: Киев использовал свои лучшие танки для вторжения в Курскую область

ВСУ пошли на огромный риск, отправив подразделения с лучшими танками в Курскую область. Этим ВС Украины ослабили ключевые позиции на подконтрольных Киеву территориях, что привело к их потере, пишет военный обозреватель Дэвид Акс для журнала Forbes.

В материале говорится, что выбранная Киевом стратегия вышла боком украинской обороне. ВСУ направили последние из своих хорошо оснащённых подразделений через границу в российский регион, оставив другие свои части без критически важных подкреплений. По мнению обозревателя, именно это решение привело к потере ряда ключевых городов и населённых пунктов.

Журнал утверждает, что вторгаться в курское приграничье Киев отправил лучшую военную технику в своём распоряжении: шведские боевые машины пехоты CV90 с танками Strv 122, а также Leopard 2A6 немецкого производства. Автор обращает внимание на то, что готовность, с которой командование ВСУ рискнуло последней западной бронетехникой в Курской области, демонстрирует, какое значение придают этой операции в Киеве. Выходит, что для Владимира Зеленского и его сторонников настолько важна задача по удержанию небольшого участка российского приграничья, что ради этого можно пожертвовать драгоценной техникой и важнейшими городами, заключает Forbes.

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К слову, за вчера ВСУ потеряли в курском регионе свыше 300 человек личного состава, а потери за всё время вторжения на российскую территорию составили 19 550 человек. С потерями в бронетехнике украинской стороне тоже придётся считаться. Недавно российское подразделение «Судоплатов» опубликовало показательный видеролик, снятый в Курской области. На кадрах запечатлена дорога в приграничье, заставленная сожжённой и разобранной на куски украинской бронетехникой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL

Юрий Лысенко
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