ВС РФ поразили объекты, обеспечивавшие ВСУ горюче-смазочными материалами

Российские бойцы в ходе выполнения задач специальной военной операции поразили объекты энергетики ВСУ, которые обеспечивали противника горюче-смазочными материалами. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что удар был нанесён более чем в 140 районах.