ВС РФ поразили объекты, обеспечивавшие ВСУ горюче-смазочными материалами
Российские бойцы в ходе выполнения задач специальной военной операции поразили объекты энергетики ВСУ, которые обеспечивали противника горюче-смазочными материалами. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что удар был нанесён более чем в 140 районах.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшие ВСУ горюче-смазочными материалами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе», — отметили в военном ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по украинским военным аэродромам. В российском оборонном ведомстве отметили, что все цели были успешно поражены. По словам аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, после освобождения Угледара наши войска перешли к быстрой фазе боёв, увеличив темпы продвижения. Эксперт отметил, что коллапс может настигнуть ВСУ уже к зиме.
Telegram / Минобороны России