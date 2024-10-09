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9 октября, 10:44

ВС РФ поразили объекты, обеспечивавшие ВСУ горюче-смазочными материалами

Российские бойцы в ходе выполнения задач специальной военной операции поразили объекты энергетики ВСУ, которые обеспечивали противника горюче-смазочными материалами. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что удар был нанесён более чем в 140 районах.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшие ВСУ горюче-смазочными материалами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе», — отметили в военном ведомстве.

Главные новости СВО: штыковые атаки в Торецке, удар «Кинжалами», корейская армия на Украине, 9 октября
Главные новости СВО: штыковые атаки в Торецке, удар «Кинжалами», корейская армия на Украине, 9 октября

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по украинским военным аэродромам. В российском оборонном ведомстве отметили, что все цели были успешно поражены. По словам аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, после освобождения Угледара наши войска перешли к быстрой фазе боёв, увеличив темпы продвижения. Эксперт отметил, что коллапс может настигнуть ВСУ уже к зиме.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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