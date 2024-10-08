«Все объекты поражены»: Рой «Кинжалов» обрушился на украинские аэродромы

Российские войска атаковали военные аэродромы украинской армии, нанеся групповой удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всё будет Россия!» Герои битвы за Угледар записали душевное видео после бегства ВСУ

«Всё будет Россия!» Герои битвы за Угледар записали душевное видео после бегства ВСУ

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что после освобождения Угледара ВС РФ перешли к быстрой фазе боёв, увеличив темпы своего продвижения. По словам американского эксперта, коллапс может настигнуть ВСУ уже к зиме.