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8 октября, 09:36

«Все объекты поражены»: Рой «Кинжалов» обрушился на украинские аэродромы

ВС РФ нанесли групповой удар ракетами «Кинжал» по аэродромам ВСУ

Российские войска атаковали военные аэродромы украинской армии, нанеся групповой удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Вчера Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — рассказали представители ведомства.

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Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что после освобождения Угледара ВС РФ перешли к быстрой фазе боёв, увеличив темпы своего продвижения. По словам американского эксперта, коллапс может настигнуть ВСУ уже к зиме.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Владимир Озеров
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