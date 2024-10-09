Главные новости СВО: штыковые атаки в Торецке, удар «Кинжалами», корейская армия на Украине, 9 октября Российские бойцы выбивают противника из Торецка, удар по Староконстантинову, армия КНДР может присоединиться к денацификации Украины — дайджест Life.ru. 9 октября, 07:52 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 9 октября

Российские войска освободили населённые пункты Золотая Нива и Зоряное Первое в Донецкой Народной Республике. Освобождение первого говорит о наступлении на Великую Новосёловку и в перспективе — окружении, так как со стороны Старомайорского также есть продвижение.

Успехи в Торецке подтверждает противник. Спикер ОШБ «Лють» Артём Джепко заявляет, что ситуация в городе динамичная и рано говорить о контроле тех или иных объектов.

За прошедшую ночь ВС РФ расширили зону контроля в Торецке от центральной части в направлении пригорода Крымское и шахты Торецкая, где расположен террикон «Точка 239». Видео © Telegram / Condottiero ™

— Бывало даже такое, что в многоквартирном доме на первом этаже мы работаем, на втором — россияне, и мы стараемся их выбить, — отметил Джепко.

Об этом же говорят и российские источники. Дело доходит до ближнего боя. Военный корреспондент Евгений Лисицын заявляет, что под контроль ВС РФ перешёл торецкий микрорайон Забалка. Вместе с этим противник покидает Кураховку, а российская армия создаёт «клещи» вокруг Селидова.

Для отвлечения внимания противник пускает технику по двум направлениям, используя одно как приманку, под Покровском в ДНР. Видео © Telegram / АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z

Курская область, 9 октября

В Курской области продолжаются бои. ВСУ, похоже, подтянули резервы, так как предпринимают попытки к контратакам. «Рыбарь» заявляет, что ВС РФ отразили атаки в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречных и Мартыновки. Последняя расположена вблизи Суджи. Здесь по противнику работала авиация.

Экипаж Су-34 нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Colonelcassad

Всего за сутки ликвидировано было около 200 вэсэушников. В Сумской области уничтожена французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Есть и пленные. Те, кто выбрал жизнь, отказываются от возвращения на Украину.

— Пусть сдаются и хотя бы живыми выйдут. [Если] в обмен уйду — потом опять отправят. Всё равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас, — заявил бывший украинский разведчик.

Удар по аэродромам

ВКС России планомерно выбивают авиационную инфраструктуру противника. Для удара по аэродромам использованы ракеты «Кинжал». Как говорят в российском оборонном ведомстве, все цели были достигнуты. Одной из целей был аэродром Староконстантинов. Киевский режим его может использовать для F-16 и Су-24, выпускающих Storm Shadow и Scalp по России.

Корейская спецоперация

Добить украинский режим вместе с российскими войсками могут северокорейские. О такой возможности заявили в Южной Корее. Министр обороны Ким Ён Хён напомнил, что между Россией и КНДР подписан договор, пункты которого подразумевают развёртывание сил. Не факт, что такое случится, но для Вооружённых сил Северной Кореи это был бы хороший опыт и важный пункт подготовки к возможному противостоянию с южным соседом. Корейская спецоперация — один из новых трендов, которым пугают себя и соседей на Западе южнокорейцы.

Нехватка новобранцев ВСУ

Бывший замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос рассказал истинное положение дел в украинской армии. По его словам, спасти государство может только чудо, так как никто не делает вывода из сложившейся ситуации. Однако нехватка новобранцев в ВСУ может оказаться одной из спекуляций киевского режима, так как там готовятся к мобилизации 20-летних.

— Сейчас ситуация дошла до того, что вскоре будет очень сложно воевать, потому что пехота, как сказали сами пехотинцы, начинает вымирать как род войск, потому что некому воевать, нечем воевать и негде воевать, — пожаловался Кривонос.

На фоне потери территорий, нехватки людей, глубочайшего политического и экономического кризиса украинское руководство ведёт тайные переговоры, пытаясь выставить условия, но даже союзники плохо верят в возможность Украины что-то противопоставить России.

Авторы Даниил Черных