Бойцы разведгруппы десантников ВСУ, сдавшихся армии России в Курской области, отказались возвращаться на Украину в рамках процедуры обмена военнопленными. Они обратились к своим товарищам, которые всё ещё остаются на территории российского региона, призвав и их сложить оружие. Заявления пленённых военнослужащих Незалежной были сняты на видео, которое опубликовало РИА «Новости».

Молодой украинский разведчик рассказал, что его мобилизовали, схватив на улице в Черниговской области. Второй — пожилой мужчина — сообщил, что родом из Житомира. В силовых структурах подтвердили агентству информацию о том, что оба пленных десантника отказались идти на обмен и призвали других украинских военнослужащих в Курской области сдаваться, ради сохранения собственных жизней.