Сдавшиеся под Курском разведчики ВСУ предпочли русский плен возвращению на Украину
Сдавшиеся в плен в Курской области разведчики ВСУ отказались от обмена
Бойцы разведгруппы десантников ВСУ, сдавшихся армии России в Курской области, отказались возвращаться на Украину в рамках процедуры обмена военнопленными. Они обратились к своим товарищам, которые всё ещё остаются на территории российского региона, призвав и их сложить оружие. Заявления пленённых военнослужащих Незалежной были сняты на видео, которое опубликовало РИА «Новости».
Молодой украинский разведчик рассказал, что его мобилизовали, схватив на улице в Черниговской области. Второй — пожилой мужчина — сообщил, что родом из Житомира. В силовых структурах подтвердили агентству информацию о том, что оба пленных десантника отказались идти на обмен и призвали других украинских военнослужащих в Курской области сдаваться, ради сохранения собственных жизней.
«Отправили. В Черниговской области поймали и отправили… Бросили. Ни командиров. Складывайте оружие… Пусть сдаются и хотя бы живыми выйдут. [Если] в обмен уйду — потом опять отправят. Всё равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас», — признался один из разведчиков 82-й ОДШБ ВСУ.
Решение сдавшихся украинских разведчиков вне всяких сомнений разумно, особенно на фоне жутких потерь противника в регионе. Напомним, что по последним данным Минобороны России, ВСУ потеряли в Курской области 21 250 бойцов убитыми и ранеными. Есть сведения и по сдавшимся в плен украинским военнослужащим — за неделю с 28 сентября по 4 октября на милость российской армии сдались 83 украинских бойца, 44 из которых сложили оружие во время зачистки Угледара ВС РФ.
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