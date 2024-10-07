ВСУ потеряли более 21 тыс. солдат и 136 танков за время боёв под Курском

За всё время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 21 тысячи военных убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 000 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров, 888 боевых бронированных машин, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе 8 HIMARS и 6 MLRS производства США», — сообщили там.

Как добавили в ведомстве, противник также потерял 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, 9 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, 3 РЛС противовоздушной обороны, а также 22 единицы инженерной и другой техники, среди которых 13 машин для создания проходов, установка для разминирования УР-77 и 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

В Министерстве обороны добавили, что только за последние сутки потери ВСУ превысили 150 бойцов. Кроме того, было уничтожено 3 боевые бронированные машины, 2 артиллерийских орудия, 4 миномёта и 2 автомобиля.