Попытка ВСУ прорваться в Курскую область не закончилась для них ничем хорошим

За минувшие сутки российские войска отразили две попытки ВСУ прорваться через госграницу в Курской области. В ходе сражений противник потерял до 20 бойцов убитыми и ранеными, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населённого пункта Новый Путь. Потери ВСУ составили около 20 человек личного состава убитыми и ранеными, один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, были поражены скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ. Это произошло в районах населённых пунктов Дарьино, Косица, Козачая Локня, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Меловый, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Южный.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения и резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах 14 населённых пунктов Сумской области.