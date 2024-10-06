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6 октября, 05:38

«Кровь закипает»: Бойцы РФ в рукопашную ликвидировали солдат ВСУ, стрелявших по мирным курянам

Военные РФ ликвидировали бойцов ВСУ, стрелявших по гражданским в Курской области

Украинские военные безжалостно расстреливали мирное население, которое пыталось эвакуироваться в сторону позиций ВС РФ в Курской области. Очевидцами зверств ВСУ стали мотострелки 44-го армейского корпуса. Увидев это, наши бойцы ринулись в атаку и ликвидировали противника, сообщает Минобороны РФ.

«Лично сами наблюдали, как противник уничтожал мирное население... После чего, как в простонародье говорят, кровь закипает, и личный состав выдвигался на те точки, откуда они открывали огонь, и уничтожали противника», — рассказал командир мотострелкового батальона с позывным Горизонт.

По словам Горизонта, один из бойцов во время атаки вступил в рукопашный бой с двумя украинскими военными и успешно их ликвидировал.

Авантюра под Курском обошлась ВСУ уже в 20,6 тысячи военных
Авантюра под Курском обошлась ВСУ уже в 20,6 тысячи военных

Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области бойцы расчёта БПЛА спецназа «Ахмат» полностью уничтожили ангары. Именно в них обычно укрываются украинские боевики.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Мария Любицкая
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