Украинские военные безжалостно расстреливали мирное население, которое пыталось эвакуироваться в сторону позиций ВС РФ в Курской области. Очевидцами зверств ВСУ стали мотострелки 44-го армейского корпуса. Увидев это, наши бойцы ринулись в атаку и ликвидировали противника, сообщает Минобороны РФ.

«Лично сами наблюдали, как противник уничтожал мирное население... После чего, как в простонародье говорят, кровь закипает, и личный состав выдвигался на те точки, откуда они открывали огонь, и уничтожали противника», — рассказал командир мотострелкового батальона с позывным Горизонт.

По словам Горизонта, один из бойцов во время атаки вступил в рукопашный бой с двумя украинскими военными и успешно их ликвидировал.