За сутки сражений в Курской области ВСУ потеряли более 200 солдат. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномёта и три автомобиля», — говорится в сообщении военного ведомства.

Там также поделились общими потерями врага за всё время «кровавой вылазки». Противник понёс потери, составившие более 21 250 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых восемь HIMARS и шесть MLRS производства США. Также ВС РФ было ликвидировано девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, включая 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77 и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.