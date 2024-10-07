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7 октября, 13:35

СК завёл дело против бойцов ВСУ из-за атак на пункты эвакуации в Курской области

В отношении солдат ВСУ завели уголовное дело из-за обстрелов эвакуационных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в российском СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти) и пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении СК.

Следователи установили, что боевики, входящие в состав 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады и других группировок киевского режима, находясь на территории Большесолдатского района Курской области, атаковали пункты эвакуации мирных жителей. В ведомстве отметили, что безоружных людей обстреливали с помощью реактивных систем залпового огня. В результате атаки повреждения получили жилые дома, автомобили и объекты социальной инфраструктуры.

До пяти лет колонии грозит очередным западным журналистам, проникшим в Курскую область
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Ранее Life.ru сообщал, что против украинских военных, причастных к убийству двух женщин и мужчины на территории Курской области, возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что 11 августа душегубы расстреляли мирных жителей на территории Суджанского района. В числе подозреваемых оказались бойцы 41-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

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Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
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