СК завёл дело против бойцов ВСУ из-за атак на пункты эвакуации в Курской области

В отношении солдат ВСУ завели уголовное дело из-за обстрелов эвакуационных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в российском СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти) и пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении СК.

Следователи установили, что боевики, входящие в состав 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады и других группировок киевского режима, находясь на территории Большесолдатского района Курской области, атаковали пункты эвакуации мирных жителей. В ведомстве отметили, что безоружных людей обстреливали с помощью реактивных систем залпового огня. В результате атаки повреждения получили жилые дома, автомобили и объекты социальной инфраструктуры.