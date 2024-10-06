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6 октября, 14:18

СК завёл уголовное дело против военных ВСУ из-за убийств жителей Курской области

Против украинских военных, причастных к убийству двух женщин и мужчины на территории Курской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе военных следственных органов СК России.

Следователи установили, что 11 августа ВСУшники расстреляли двух женщин и мужчину на территории Суджанского района Курской области. Подозреваемыми являются бойцы 41-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, а также другие военизированные группы.

Дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 105 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершённое организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти»), а также по статье 205 УК РФ («Теракт»).

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители ВСУ, причастные к данным преступлениям», — добавили в СК.

Боец ВСУ в упор расстрелял двух человек, ворвавшись в их дом под Курском ради наживы
Боец ВСУ в упор расстрелял двух человек, ворвавшись в их дом под Курском ради наживы

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ захватывают жителей курского приграничья. По словам дипломата, сведения о создании Киевом концлагерей для мирного населения подтверждены родственниками пострадавших. Среди заложников — дети, женщины и инвалиды. В дипведомстве также уточнили, что Россия располагает поимённым списком соотечественников, которых ВСУ захватили в плен.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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