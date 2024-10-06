СК завёл уголовное дело против военных ВСУ из-за убийств жителей Курской области

Против украинских военных, причастных к убийству двух женщин и мужчины на территории Курской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе военных следственных органов СК России.

Следователи установили, что 11 августа ВСУшники расстреляли двух женщин и мужчину на территории Суджанского района Курской области. Подозреваемыми являются бойцы 41-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, а также другие военизированные группы.

Дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 105 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершённое организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти»), а также по статье 205 УК РФ («Теракт»).

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители ВСУ, причастные к данным преступлениям», — добавили в СК.