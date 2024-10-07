До пяти лет колонии грозит очередным западным журналистам, проникшим в Курскую область
ФСБ завела дела о переходе границы на журналистов из Швейцарии и Франции
Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовные дела на иностранных журналистов, проникших в Курскую область. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Речь идёт о сотрудниках СМИ из Франции и Швейцарии, им грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.
«Возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении журналистов швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент», — сообщили в ЦОС, подчеркнув, что всего ведомство ведёт следствие в отношении 14 иностранных журналистов, побывавших в Курской области.
Напомним, на территории Курской области незаконно побывала журналистка France24. Кэтрин Норрис Трент проникла на российскую территорию и опубликовала материал об этом на сайте. Девушка вместе с небольшой группой СМИ посетила несколько деревень Курской области.
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