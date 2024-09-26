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25 сентября, 21:41

Журналистка France24 незаконно побывала в Курской области

Журналистка France24 Кэтрин Норрис Трент в Курской области. Обложка © Telegram / FRANCE 24

Журналистка France24 Кэтрин Норрис Трент в Курской области. Обложка © Telegram / FRANCE 24

Журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент незаконно проникла на территорию Курской области РФ и опубликовала материал об этом на сайте. О том, что их корреспонденты нелегально пересекали российскую границу, также заявляли американские издания Washington Post и Daily Beast, и британские газеты Sun, Times и Independent.

В репортаже France24 было указано, что Трент вместе с небольшой группой журналистов и в сопровождении военных ВСУ пересекла границу России и посетила несколько деревень Курской области.

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Ранее помощник президента РФ Алексей Дюмин заявил, что скоро территория Курской области будет полностью освобождена от батальонов противника. По его словам, украинская армия теряет вес на позициях у Курска.

Артём Гапоненко
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