Журналистка France24 незаконно побывала в Курской области

Журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент незаконно проникла на территорию Курской области РФ и опубликовала материал об этом на сайте. О том, что их корреспонденты нелегально пересекали российскую границу, также заявляли американские издания Washington Post и Daily Beast, и британские газеты Sun, Times и Independent.

В репортаже France24 было указано, что Трент вместе с небольшой группой журналистов и в сопровождении военных ВСУ пересекла границу России и посетила несколько деревень Курской области.