Журналистка France24 незаконно побывала в Курской области
Журналистка France24 Кэтрин Норрис Трент в Курской области. Обложка © Telegram / FRANCE 24
Журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент незаконно проникла на территорию Курской области РФ и опубликовала материал об этом на сайте. О том, что их корреспонденты нелегально пересекали российскую границу, также заявляли американские издания Washington Post и Daily Beast, и британские газеты Sun, Times и Independent.
В репортаже France24 было указано, что Трент вместе с небольшой группой журналистов и в сопровождении военных ВСУ пересекла границу России и посетила несколько деревень Курской области.
Ранее помощник президента РФ Алексей Дюмин заявил, что скоро территория Курской области будет полностью освобождена от батальонов противника. По его словам, украинская армия теряет вес на позициях у Курска.