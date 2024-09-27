Ещё три иностранных журналиста ответят за незаконную поездку в Суджу на машинах ВСУ ФСБ завела дела о незаконном пересечении границы РФ журналистами США и Румынии 27 сентября, 07:20 В России заведены дела на иностранных журналистов в Курской области. Обложка © freepik

Следствие завело уголовные дела в отношении трёх журналистов с гражданством США и Румынии, которые нелегально проникли в Курскую область через российскую границу после атаки ВСУ на регион. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы РФ) в отношении граждан США (корреспондентов австралийского телеканала «АВС» Флетчера Янга и Кэтрин Дисс), а также гражданина Румынии (журналиста румынского новостного сайта НotNews Парбу Мирча), незаконно пересекших государственную границу РФ в Курской области», — уточняется в тексте.

Подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы. Всего возбуждены уголовные дела против 20 зарубежных журналистов, начиная с середины августа этого года.

Ранее Министерство внутренних дел России (МВД) объявило в розыск журналиста телеканала CNN Ника Уолша и сотрудницу телеканала Rai Стефани Баттистини, которые нелегально пересекли границу в Курской области.

Авторы Татьяна Миссуми