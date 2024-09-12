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12 сентября, 16:02

МВД объявило в розыск незаконно проникших в Курскую область западных журналистов

Министерство внутренних дел России (МВД) объявило в розыск журналиста телеканала CNN Ника Уолша и сотрудницу телеканала Rai Стефани Баттистини, которые нелегально пересекли границу в Курской области. Эта информация следует из базы данных МВД.

Объявленные в розыск иностранные журналисты. Фото © База данных МВД

Объявленные в розыск иностранные журналисты. Фото © База данных МВД

«Ник Уолш, 26.11.1977. Национальность: англичанин. Разыскивается по статье УК», — указано в карточке. Однако, по какой именно статье разыскивается, пока не известно.

Кроме того, в карточке числится Стефани Баттистини, которая родилась в Италии в 1977 году. В розыск также объявлен корреспондент немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle* Николас Коннолли и журналистка украинского телеканала «1+1» Наталья Нагорная.

Журналисты телекомпании ABC из Австралии незаконно побывали в Курской области
Журналисты телекомпании ABC из Австралии незаконно побывали в Курской области

Напомним, что ранее на территорию Курской области незаконно сумели попасть работники итальянских СМИ Симоне Траини и Стефани Баттистини. ФСБ по этому факту возбудила уголовное дело. В МИД РФ пояснили, что выпущенные журналистами материалы искажали факты, переворачивая действительность «с ног на голову».

* Внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Дарья Нарыкова
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