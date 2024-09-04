Журналисты телекомпании ABC из Австралии незаконно побывали в Курской области

Согласно опубликованному материалу, они посетили город Суджа и несколько близлежащих деревень. Сами визитёры понимают, что данное путешествие было рискованно не только с физической точки зрения, но и с юридической, так как официально въехать в Россию у них больше не получится. Авторами репортажа указываются Флетчер Ён и Кэтрин Дисс.