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4 сентября, 13:49

Журналисты телекомпании ABC из Австралии незаконно побывали в Курской области

В Курскую область незаконно проникли сотрудники австралийской телерадиовещательной компании ABC, они сделали репортаж о поездке. Журналистов сопровождали украинские военнослужащие.

Согласно опубликованному материалу, они посетили город Суджа и несколько близлежащих деревень. Сами визитёры понимают, что данное путешествие было рискованно не только с физической точки зрения, но и с юридической, так как официально въехать в Россию у них больше не получится. Авторами репортажа указываются Флетчер Ён и Кэтрин Дисс.

Журналисты британской газеты The Sun незаконно побывали в Курской области
Журналисты британской газеты The Sun незаконно побывали в Курской области

Недавно российский военкор Виктор Баранец заявил, что западные журналисты, которые пересекли российскую границу во время атаки ВСУ в Курской области, должны понести уголовную ответственность. Он уверен, что российская контрразведка вполне может отлавливать таких зарубежных журналистов в Курской области и передавать полиции.

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Telegram / Алексей Смирнов

Николай Рюмин
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