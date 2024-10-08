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8 октября, 09:29

Росгвардия показала видео ликвидации украинской ДРГ в курском приграничье

Бойцы Росгвардии обнаружили ДРГ ВСУ в Курской области и нанесли по ней удар при помощи FPV-дрона. Кадры поражения группы противника опубликовала пресс-служба ведомства.

Бойцы Росговардии наносят удар FPV-дроном по украинской ДРГ в курском приграничье. Видео © Telegram / Росгвардия

На опубликованных кадрах виден брошенный грузовик с открытым кунгом, за которым прятались лазутчики ВСУ. Российские бойцы смогли обнаружить группу с помощью беспилотника.

«Мото-FPV расчёт определяет наиболее выгодное место для запуска квадрокоптера, с которого ведётся обнаружение противника и дальнейшая координация оператора дрона-камикадзе», — говорится в публикации.

После ликвидации украинских ДРГ группа Росгвардии сворачивает и переходит на другую позиции.

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В ночь на 7 октября ВС РФ поразили пункт временной дислокации 72-й бригады украинской армии в Днепропетровской области, использовав для удара оперативно-тактический комплекс «Искандер». Видео прилёта по укрывавшимся на территории завода в Павлограде бойцам ВСУ опубликовало Минобороны России.

Обложка ©

Telegram / Росгвардия

Юрий Лысенко
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