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8 октября, 06:43

«Поздоровались, и там и остались»: ВСУшники сгинули в Желанном, спутав бойцов РФ со своими

Боец Фауст: Подразделение ВСУ перепутало опорный пункт и было уничтожено

Бойцы 110-й бригады группировки ВС РФ «Юг» ликвидировали прибывшее на ротацию подразделение украинских войск. Солдаты ВСУ перепутали российских солдат со своими сослуживцами, прибыв в занятый ими опорный пункт. Об этом рассказал военный с позывным Фауст. Его слова передаёт РИА «Новости». Со его слов, бригада заходила в Желанное в числе первых.

«Зашли мы в первые хаты, которые разрушены были, перед Первым Желанным, нас встретил очень шквальный огонь, там и миномёты, и «птички», и всё было, но прошли хорошо. Уже стемнело, мы заняли первую хату в Желанном-1, самую крайнюю... Под утро <...> прямо к дому подъехала боевая машина всушная», — сказал военнослужащий.

Дозорный Лис вовремя сообщил командиру о приближении машины. Бойцы ВСУ подошли к дому, поздоровались и поняли, что внутри находятся не их сослуживцы. Они побросали на землю рюкзаки и ударились в бега, но убежать им помешал палисадник.

«Ну и всё — там ротация и осталась, возле этой хаты», — добавил Фауст.

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Ранее британский военный эксперт рассказал, что в одной из бригад ВСУ после сдачи Угледара подняли мятеж. Они покинули расположение и устроили протест возле Николаева. Украинские солдаты негодуют из-за отстутствия подготовки и снаряжения, без которого они просто не способны противостоять ВС РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Владимир Озеров
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