Дипломат Жданова: В РФ составляют списки наёмников ВСУ в Курской области

В России составляют списки иностранных наёмников, принявших участие в «вылазке» ВСУ в Курскую область. Об этом заявила исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Российские компетентные органы держат вопрос участия иностранных боевиков <...> на плотном контроле, включая составление поименных списков боевиков и фиксацию их преступлений. Их ждет незавидная участь», — сказала дипломат в беседе с РИА «Новости».