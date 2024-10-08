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8 октября, 05:15

Дипломат Жданова: В РФ составляют списки наёмников ВСУ в Курской области

В России составляют списки иностранных наёмников, принявших участие в «вылазке» ВСУ в Курскую область. Об этом заявила исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Российские компетентные органы держат вопрос участия иностранных боевиков <...> на плотном контроле, включая составление поименных списков боевиков и фиксацию их преступлений. Их ждет незавидная участь», — сказала дипломат в беседе с РИА «Новости».

По словам Ждановой, многие из них уничтожаются ВС РФ как законные военные цели. Причём всего с начала спецоперации к уголовной ответственности привлекли не менее 785 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

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Напомним, один из иностранных наёмников ВСУ получил заслуженное наказание совсем недавно. Стефан Хаббард родом из американского штата Мичиган. Он перебрался на Украину в 2014 году, после чего проживал там вместе с женщиной, которая, впрочем, уже скоро его бросила. В феврале он примкнул к ВСУ в качестве иностранного наёмника. По контракту пожилой легионер должен был получать не менее тысячи долларов ежемесячно. Вчера, 7 октября, Мосгорсуд приговорил его к 6 годам и 10 месяцам тюремного заключения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Матвей Константинов
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