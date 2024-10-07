Пенсионер из США, решивший повоевать за ВСУ, получил срок

Мосгорсуд по результатам рассмотрения уголовного дела в отношении 72-летнего американца Стефана Хаббарда, принимавшего участие в боевых действиях на стороне украинской армии, назначил наёмнику 6 лет и 10 месяцев тюремного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Хаббард приговорён к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с конфискацией в собственность государства денежных средств, принадлежащих Хаббарду С.Д., в размере 142 300 украинских гривен», — говорится в сообщении.