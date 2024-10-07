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7 октября, 09:47

Пенсионер из США, решивший повоевать за ВСУ, получил срок

Мосгорсуд дал 6 лет и 10 месяцев колонии 72-летнему наёмнику ВСУ из США Хаббарду

Стефан Джеймс Хаббард (Стивен Джеймс Хамберд). Обложка © Телеграм / Colonelcassad

Стефан Джеймс Хаббард (Стивен Джеймс Хамберд). Обложка © Телеграм / Colonelcassad

Мосгорсуд по результатам рассмотрения уголовного дела в отношении 72-летнего американца Стефана Хаббарда, принимавшего участие в боевых действиях на стороне украинской армии, назначил наёмнику 6 лет и 10 месяцев тюремного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Хаббард приговорён к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с конфискацией в собственность государства денежных средств, принадлежащих Хаббарду С.Д., в размере 142 300 украинских гривен», — говорится в сообщении.

Фигурант дал признательные показания. В срок тюремного заключения также зачтено время, которое он провёл, находясь под стражей со 2 апреля 2022 года.

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Стефан Хаббард родом из американского штата Мичиган. Он перебрался на Украину в 2014 году, после чего проживал там вместе с женщиной, которая, впрочем, уже скоро его бросила. В феврале он примкнул к ВСУ в качестве иностранного наёмника. По контракту пожилой легионер должен был получать не менее тысячи долларов ежемесячно.

Владимир Озеров
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