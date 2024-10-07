МО РФ: ВСУ применяли в Судже западное химоружие под видом дымовых снарядов

Украинские войска в августе 2024 года применили в курской Судже западное химическое оружие под видом дымовых снарядов. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«11 августа в городе Судже Курской области украинскими бандформированиями были использованы кассетные боеприпасы DM-105 калибра 155 мм, в результате пострадало более 20 человек», — отметил он.

Анализ показал, что в организм военных попал аэрозоль, содержащий хлор, а также отравляющие вещества удушающего действия. При этом металлохлоридная смесь являлась лишь средством маскировки.