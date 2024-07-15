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Регион
15 июля, 18:39

ВСУ поймали на закупке антидотов для химатаки против своих же под "флагом России"

Посол Тарабрин: Запад работает с ОЗХО, чтобы обвинить РФ в применении химоружия

Западные страны и Украина активно работают с ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), чтобы обвинить Россию в использовании в зоне Специальной военной операции химического оружия. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО, посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.

"Они работают и дальше продолжат работать. Мы этому всячески противодействуем и пытаемся на конкретных фактах показать несостоятельность всех этих усилий", — рассказал журналистам дипломат.

Он заметил, что Украина закупает всё больше противогазов и других средств защиты. По словам Тарабанина, такое количество антидотов ВСУ нужно исключительно для подготовки крупномасштабных провокаций или использования самим химического оружия.

Минобороны раскрыло список химических веществ, применяемых ВСУ
Минобороны раскрыло список химических веществ, применяемых ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что США расширили свои антироссийские санкции, в обновлённый список вошли в том числе Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны РФ. Как объяснили в Годепе, это связано с якобы применением российскими военными хлорпикрина в зоне СВО. Однако доказательств там привести не смогли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Александра Мышляева
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