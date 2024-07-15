ВСУ поймали на закупке антидотов для химатаки против своих же под "флагом России"
Посол Тарабрин: Запад работает с ОЗХО, чтобы обвинить РФ в применении химоружия
Западные страны и Украина активно работают с ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), чтобы обвинить Россию в использовании в зоне Специальной военной операции химического оружия. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО, посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
"Они работают и дальше продолжат работать. Мы этому всячески противодействуем и пытаемся на конкретных фактах показать несостоятельность всех этих усилий", — рассказал журналистам дипломат.
Он заметил, что Украина закупает всё больше противогазов и других средств защиты. По словам Тарабанина, такое количество антидотов ВСУ нужно исключительно для подготовки крупномасштабных провокаций или использования самим химического оружия.
Ранее Life.ru сообщал, что США расширили свои антироссийские санкции, в обновлённый список вошли в том числе Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны РФ. Как объяснили в Годепе, это связано с якобы применением российскими военными хлорпикрина в зоне СВО. Однако доказательств там привести не смогли.
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