ВСУ поймали на закупке антидотов для химатаки против своих же под "флагом России"

Западные страны и Украина активно работают с ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), чтобы обвинить Россию в использовании в зоне Специальной военной операции химического оружия. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО, посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.

"Они работают и дальше продолжат работать. Мы этому всячески противодействуем и пытаемся на конкретных фактах показать несостоятельность всех этих усилий", — рассказал журналистам дипломат.

Он заметил, что Украина закупает всё больше противогазов и других средств защиты. По словам Тарабанина, такое количество антидотов ВСУ нужно исключительно для подготовки крупномасштабных провокаций или использования самим химического оружия.